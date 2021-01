Korrigering: Trond Mohn har ikke solgt aksjer i bank – overfører aksjene til barnebarna

KORRIGERING: Trond Mohn har ikke solgt aksjer i SpareBank 1 Nord-Norge eller Sparebanken Vest. Aksjene har blitt overført til barnebarna.

«Dette er grunnfondsbevis som er tenkt å bli eid i familien i lang tid fremover», skriver en kilde med kjennskap til selskapsoppbygningen til Finansavisen.

Rykende ferske aksjonærlister viser at Trond Mohn gjennom sitt selskap Meteva har dumpet vesentlige mengder aksjer i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) og Sparebanken Vest.

SNN var i Finansavisens søkelys i helgen, da det var ukens aksje. Selskapet blir omtalt som nordnorsk bank-spice, og har hatt et forrykende år på børs tross coronafallet.

Oversikten viser at Mohn har gått ut av listen i SNN. Bergensinvestoren har vært investert i selskapet helt siden 4. april 2016, da kursen sto i 37 kroner. Siden 2016 har aksjen mer enn doblet seg og Mohn har solgt på mellom rundt 76 kroner.

Før Mohn gikk ut av listen i aksjen eide 1,6 millioner aksjer i selskapet. Listen under viser de 50 største aksjonærene i selskapene, og aksjonær nummer 50 i SpareBank 1 Nord-Norge eier 285.000 aksjer. Mohn kan dermed i teorien ha solgt seg ned til like under dette og likevel gått ut av oversikten.

Mohn kjøpte aksjene for 59,2 millioner kroner tilbake i 2016. I dag har han dermed tatt gevinst på minst 39 millioner kroner og opp mot 60 millioner – avhengig av hvor mye han har solgt.

Aksjene i Sparebanken Vest ble handlet til rundt 71 kroner i slutten av forrige uke. Mohn har solgt like over 1,1 millioner aksjer også her, og har med det hatt en inntjening på 80,5 millioner kroner.

Mohn solgte en tredel av aksjene og eier fremdeles rett under 2,4 millioner aksjer i Sparebanken Vest gjennom Meteva.

Endringene i aksjonærlistene vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har oppstått, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Oversikten under viser aksjonærendringer blant utvalgte investorer på Oslo Børs.