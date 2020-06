Natur og Ungdom demonstrerte mot omstridt gruveprosjekt

DEMO: Natur og ungdom demonstrerte utenfor Stortinget i Oslo mot gruvedumping i Førdefjorden. Nordic Mining har fått tildelt driftskonsesjon for gruveprosjektet sitt ved Førdefjorden.

DEMO: Natur og ungdom demonstrerte utenfor Stortinget i Oslo mot gruvedumping i Førdefjorden. Nordic Mining har fått tildelt driftskonsesjon for gruveprosjektet sitt ved Førdefjorden. Foto: NTB Scanpix

Torsdagens demonstrasjon utenfor Stortinget kom på plass etter at det dagen før ble kjent at Nordic Mining er tildelt driftskonsesjon for det omstridte gruveprosjektet ved Førdefjorden.

Selskapet har tidligere fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden.

Reagerer sterkt

– Dette gruveprosjektet er ikke bare et svik mot fremtiden, det er også ulovlig. Forurensing er ulovlig helt til det legges frem grunnlag for at det er helt nødvendig, sa leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom til NTB onsdag.

De reagerer sterkt på at driftstillatelsen ble tildelt til tross for at organisasjonen har levert en begjæring om omgjøring av utslippstillatelsen til prosjektet.

– Vi har ikke fått en forklaring fra Nordic Mining på hvorfor de ikke kan unngå å dumpe avfallet på fjorden, og vi har ikke fått noe svar fra regjeringen på omgjøringsbegjæringen vår, sa Woie.

– Viktig milepæl

– Driftslisensen er en viktig milepæl for Engebøprosjektet, sa Nordic Mining-direktør Ivar S. Fossum i en børsmelding etter at selskapet onsdag fikk godkjennelse av Direktoratet for mineralforvaltning.

Driftstillatelsen er det siste selskapet trenger fra staten for å kunne sette i gang anleggsarbeidet på Engebøfjellet.

– Alle de viktigste tillatelsene er nå på plass, og det viser at prosjektet holder seg innenfor det omfattende regelverket og de høye standardene for gruveindustrien i Norge, sier Fossum.

Natur og Ungdom skal sammen med Naturvernforbundet i Vestland og andre lokale demonstranter arrangere en lignende demonstrasjon i Førde sentrum fredag.