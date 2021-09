Aluminiumprisen til høyeste nivå på 13 år

Aluminiumprisen passerte 3.000 dollar pr. tonn på metallbørsen i London mandag morgen, for første gang siden juli 2008, ifølge TDN Direkt. Det er mer enn 13 år siden.

Samtidig har den mest omsatte terminkontrakten i Shanghai steget 5,1 prosent til 3.683 dollar pr. tonn, som er det høyeste nivået for denne siden mars 2008.

Forventninger om at forstyrrelser i forsyningskjeden er kommet for å bli, samt stadig økende etterspørsel, driver prisene høyere, ifølge Bloomberg.

Militærkupp

I forrige uke nådde prisene det høyeste nivået på ti år, som følge av militærkuppet i Guinea i Vest-Afrika, som har ledet til frykt for bauksittforsyningene fra landet.

Guinea sitter på verdens største forekomster av bauksittmalm, som er viktig i produksjonen av aluminium.

Militærkuppets leder, oberstløytnant Mamady Doumbouya, har imidlertid sagt at hans intensjoner er at landets grenser skal holdes åpne for handel, og han har oppmuntret gruvebransjen til å fortsette driften som normalt.

Kina-begrensninger

Goldman Sachs ser heller ikke at kuppet i Guinea vil gå ut over bauksittproduksjonen i vesentlig grad, men peker på at den regionale spenningen vil kunne føre til ytterligere logistikkmessige flaskehalser.

En annen faktor bak aluminiumprisens oppgang er Kinas produksjonsbegrensninger, for å redusere utslipp og energibruk.

Myndighetene i Yunnan-provinsen har bedt aluminiumprodusenter om å holde produksjonen i september til desember på et nivå som ikke er høyere enn produksjonen i august, opplyser TDN Direkt og viser til Reuters.

Provinsen står for rundt en tiendedel av Kinas aluminiumkapasitet.