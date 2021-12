Gull mister statusen: – Ikke en god hedge på nåværende tidspunkt

Gull har historisk vært en god hedge mot inflasjon, men nå henger statusen i en tynn tråd, ifølge to tradere. Investorer har nemlig funnet andre steder i markedet de kan gjemme seg mens prisene stiger.

– Jeg tror investorene må se annerledes på det, sier Nancy Tengler i Laffer Tengler Investments, til CNBCs Trading Nation.



Edelmetallet gull har ikke gitt positiv avkastning i perioder med stabil inflasjon helt siden 70-tallet, ifølge investeringsdirektøren som viser til tall fra Morningstar Direct.

Gullprisen hittil i 2021. Foto: Bullionbypost

I november steg inflasjonen det meste den har gjort på 40 år – helt siden november 1982. Siden den gang har gullprisen bare steget rundt 1 prosent.

– I år har vi sett at inflasjonshedgen ligger i eiendomsinvesteringer så vel som aksjer generelt, sier Tengler.



– Hvis dollaren fortsetter å bli svakere kan gull bevege seg, men det er flere råmaterialer som kan være bedre steder å være, mener Tengler.

Craig Johnson, senioranalytiker i Piper Sandler, er enig, men peker på at gull kan være et godt sted dersom myndighetene trykker for mye penger.

– Jeg synes ikke det er en god hedge på nåværende tidspunkt. For å være helt ærlig er bitcoin eller eiendom bedre, sier Johnson.