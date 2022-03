Nikkelprisen stuper for tredje dag på rad

Tirsdag 8. mars så London Metal Exchange (LME) seg for første gang nødt til å stanse handelen av nikkel etter at prisene mer enn doblet seg til over 100.000 dollar pr. tonn. Den vanvittige prisøkningen var drevet av et kappløp for å dekke shortposisjoner, som følge av at vestlige sanksjoner nå truer forsyningene fra storprodusenten Russland.

Russland leverer ikke bare rundt 10 prosent av verdens nikkel, russiske Nornickel er også verdens største leverandør av nikkel til bruk i batterier, og har alene 15-20 prosent av det globale markedet i dette segmentet.

Tre dager med kaos

Etter å ha vært stengt i en uke åpnet nikkelhandelen på LME igjen onsdag, og i et forsøk på å regulere handelen satte LME begrensninger for hvor langt ned en prisene har mulighet til å bevege seg opp eller ned.

På onsdag var grensen nedover for nikkel satt til 5 prosent, torsdag økte den til 8 prosent, mens grensen nedover var satt til 12 prosent fredag.

Kort tid etter åpning samtlige dager var grensen nådd. Da 12 prosent grensen var nådd i morgentimene fredag sto tremåneders kontrakten på nikkel i 36.915 dollar pr.tonn.

Trolig vil prisen fortsette å falle til den er på nivå med tremåneders kontrakten på Shanghai Futures Exchange på rundt 34.400 dollar pr. tonn.

Etter flere dager med kaos begynner investorene å miste tålmodigheten med den London-baserte metallbørsen, mens noen mener Shanghai kan være en alternativ markedsplass er det andre som påpeker at det ikke finnes noen umiddelbar løsning på problemet, skriver Reuters.

Skal Shanghai sette standarden er det imidlertid mye som må endres, for å handle der må man nemlig ha tilknytning til et kinesisk selskap, dessuten holder de store, institusjonelle investorene til på LME, mens det er de mindre råvaretraderne som dominerer i Shanghai, påpeker kilder Reuters har snakket med.