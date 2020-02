Boeing-topp: – 737 Max vil fly igjen innen sommeren

Etter at produksjonen har ligget brakk i nesten et år, håper Boeing nå å få 737 Max-flyene tilbake på verdens rullebaner før halve 2020 er gått.

– Det vil være det mest testede flyet i verden når det kommer tilbake, sier Randy Tilseth, kommersiell visepresident i Boeing til Bloomberg.

Ifølge Tilseth vil Boeing ta regningen for opplæring av piloter verden over for å sikre seg mot fremtidige problemer.

– Vi anbefaler at alle piloter som skal fly Max-flyene gjennomfører simulator-trening på forhånd, sier Tilseth.

Se mer i videoen over.