Reiseselskaper har refundert 350 millioner

Mange nordmenn har penger utestående etter at reiseselskapene ble tvunget til å avlyse allerede betalte reiser da koronakrisen inntrådte i mars. Ifølge hovedorganisasjonen Virke har norske forbrukere over 3 milliarder kroner utestående som de venter på å få refundert, skriver Dagens Næringsliv.

Charterselskapet Ving har så langt betalt tilbake 130–140 millioner kroner, og administrerende direktør Christian Grønli sier det fremdeles gjenstår om lag like mye som fremdeles ikke refundert.

Ving har en markedsandel på om lag 40 prosent, mens Apollo og TUI har om lag 27 prosent hver. Det indikerer ifølge avisen at de tre selskapene har betalt ut omtrent 350 millioner kroner til kundene, og at like mye fremdeles står på vent for å bli utbetalt etter at regjeringen utsatte fristen for å refundere kansellerte reiser fra 14 til 90 dager.

Apollo bekrefter at de så langt har betalt tilbake omtrent 100 millioner og at like mye gjenstår. TUI ikke vil oppgi tallene, men opplyser at alle reiser i mars og april nå er refundert og at videre utbetalinger framover er automatisert.

