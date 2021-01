Vestlandsby overrasker med rekordmange hotellgjester

Finansavisen har fått nye foreløpige tall fra Wiederstrøm Hotel Consulting som viser fortsatt begredelige tall for hotellbransjen så langt i januar. I Oslo står fortsatt nær ni av ti hotellrom tomme, med rundt 13 prosents belegg. De andre storbyene har et hotellbelegg på mellom 20-29 prosent.

FÅ LYSPUNKT: Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting. Foto: Agnete Brun

– Høsten ifjor var begredelig for storbyhotellene, og januar har dessverre utviklet seg i samme spor. Vi ser at de fleste av disse markedene har halvert rombelegget og mer til så langt i januar, forteller Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting.

Så langt i januar har Trondheim et belegg på omlag 20 prosent, Bergen 22 prosent og Stavanger 29 prosent.

Hell i uhell

Men i en by har det vært betinget jubel siden juletider. I januar er nesten syv av ti hotellrom booket og aldri før har Haugesund hatt så høyt hotellbelegg i januar. Kanskje vil det vare til de viktigste gruppene er vaksinert og folk kan reise igjen.

– De siste årene har hotellbelegget i Haugesund ligget på 35 til 45 prosent, med unntak av et høyt nivå ifjor på 54 prosent, sier Widerstrøm.

Tallene henter han fra Benchmarking Alliance og siden de startet målingene av Haugesund i 2010, er det ikke funnet høyere tall i vestlandsbyen i januar.

Jeg har bare sympati og empati for kollegene mine. Det er jo katastrofe. Reidar Westre, Caiano Hotelldrift

– Rombelegget i Haugesund hittil i måneden er rundt 66 prosent, som er langt over det normale. Det er grunn til å tro at aktivitet i verftsindustrien og karanteneopphold er blant årsakene til oppsvinget, sier Wiederstrøm.

Aibel-effekt

Det er nemlig ikke slik at nordmenn plutselig kan eller vil valfarte til byen som tradisjonelt har slitt med flere hotellrom enn etterspørsel. Oljeservicekonsernet Aibel har verft i Haugesund og det er skikkelig i vinden for tiden, med stadig nye kontrakter, blant annet med Equinor.

Aibel har i den forbindelse sikret seg hotellavtaler med de fleste hotellene i byen til sine norske og utenlandske arbeidere, og de kan bli en god stund.

– Det er en kontrast til landet for øvrig som har vært nede for telling, slik vi også har vært, men nå har vi flaks i uflaks, sier adm. direktør i Caiano Hotelldrift, Reidar Westre.

MIDLERTIDIG SMIL: Reidar Westre, adm. direktør i Caiano Hotelldrift. Foto: Scandic Maritim

Han driver Scandic Maritim og Thon Hotel Saga i Haugesund.

– Hva har dette å si for dere?

– Det betyr jo at vi ikke trenger å tenke på permitteringer og oppsigelser, men nå er det uansett vanskelig med omsetning, da vi ikke får skjenke alkohol og må stenge tidlig, sier Westre.

Fortsatt krise

Ifølge Næringsforeningen Hauglandet varer hotellavtalene med Aibel frem til sommeren, som for bransjen forhåpentligvis kan bli mer normal. Hotelldirektør Westre understreker at det forsatt er krise.

– Hvordan oppleves det at det tross alt går så bra når «alle» andre sliter skikkelig?

– Jeg har bare sympati og empati for kollegene mine. Det er jo katastrofe. Det hjelper at mange nå trenger hotellrom i Haugesund, men vi er jo en kurs- og konferansemaskin som også har slitt når julebordsesongen forsvant og restaurantene stengte. Det er fortsatt krise, og det kommer det til å bli lenge, sier Westre.

– Hvor lenge kan dere flyte på denne verftsavtalen?

– Det kan jeg ikke si noe om. Byen Haugesund skiller seg ut akkurat nå, måtte det vare evig. Vi er så nede for telling på så mange andre områder at noen lys i tunnelen gleder vi oss veldig over, sier hotelldirektøren.

I ifjor vår var hotellbelegget i Haugesund blant de absolutt laveste i Norge med 11 prosent.

– Men nå kan det være vanskelig å få rom?

– Neida, det er bare å ta med seg familien, venner og kjente og komme, sier Westre.

– Hvis du kunne velge mellom gjestearbeidere fra utlandet og «vanlige» turister til å fylle opp hotellet, hva hadde du valgt?

– Jeg velger de som betaler mest og bestiller først, ler Westre.

Mot skjenkeforbud

I likhet med andre i reiselivsbransjen mener hotelldirektøren at det nasjonale skjenkeforbudet må mykes opp og tilpasses. Mandag bestemte regjeringen at det skal vare i minst én uke til.

– Bransjen har vært kjempeflinke med smitteverntiltak og jeg mener det i hvert fall burde vært mulig å skille mellom steder med alkoholservering, og at man differensierte mellom kommuner. Vi har ikke én smittet i Haugesund nå, ser Westre.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Stortinget overkjører regjeringen og krever et lokalt tilpasset skjenkeforbud.

Wiederstrøm Hotel Consulting tror det blir tøft for bransjen, men håper også på lettelser.

– Første kvartal blir knalltøft, og så får vi håpe på bedring i smittesituasjonen samt lemping på tiltakene, slik at bransjen kan løfte seg litt. Sommeren har jeg et godt håp om at skal bli som i fjor, sier Wiederstrøm.

Finansavisens ansvarlige redaktør, Trygve Hegnar, eier gjennom sitt heleide Periscopus 5 prosent av aksjene i Scandic Hotels.