Hotellkjede bønnfaller regjeringen om lønnsstøtte

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG torsdag kveld at de er i forhandlinger med regjeringen hvor dette er tema.

– Jeg kan bekrefte at vi allerede er i gang med samtaler med regjeringspartiene om krisepakkene. Det er en sentral innvending fra oss at de legger opp til en videreføring av en kompensasjonsordning som vi er kritisk til, sier Lysbakken.

SV er kritisk til at bedrifter som har mottatt krisestøtte gjennom den statlige kompensasjonsordningen, samtidig har tatt ut mer i utbytte enn før pandemien, og har bedt regjeringen legge begrensninger på dette.

Mulig kompromiss

Regjeringen har hittil ikke gitt noen løfter om lønnsstøtte, men overfor VG åpner Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad for et kompromiss der lønnsstøtte kombineres med kompensasjonsordningen.

– Hvis det er mulig å gjøre på en god måte, så er det noe vi skal vurdere når ordningen skal oppdateres fram mot januar. Vi ønsker primært at bedriftene skal beholde de ansatte, altså ikke permittere dem, sier Pollestad, som er redd lønnsstøtte vil gjøre at folk må gå på jobb uten å ha noe å gjøre.

Advarer SV

Venstre advarer på sin side SV mot å inngå kompromisser med regjeringen og oppfordrer partiet til å heller danne flertall med opposisjonen.

– Det er viktig at SV ikke låser seg til partier vi vet at ikke vil ha denne ordninger, og som sikkert vil gjøre det de kan for å begrense den, sier Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, til NTB.

Foruten SV og Venstre har også Rødt, Høyre og Fremskrittspartiet tatt til orde for en eller annen form for lønnsstøtteordning. De fem partiene har til sammen 86 mandater på Stortinget og dermed flertall.

Bjørlo sier at Venstre er innstilt på å tvinge lønnsstøtte gjennom i Stortinget.

– Det er det viktigste tiltaket nå og prioritet én å få på plass. Lønnsstøtte er det eneste virkemiddelet som kan hindre at titusenvis av folk i serveringsbransjen står uten jobb, sier Bjørlo.

Rødt har varslet at partiet vil fremme et forslag om lønnsstøtteordning når Stortinget møtes på nytt på mandag.