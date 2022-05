Havila Kystruten får halvt års dispensasjon

Havila Kystruten har mottatt dispensasjon fra Utenriksdepartementet til å drive «Havila Capella» i seks måneder, opplyser fergerederiet tirsdag.

For nær to uker siden ble seilingene mellom Bergen og Kirkenes stanset inntil videre, og «Havila Capella» ble lagt i opplag.

Årsaken var at ansvarsforsikringen ikke gjelder fordi skipet eies av et datterselskap av det russiske leasingselskapet GTLK. EUs sanksjoner mot Russland ble nylig utvidet til å omfatte GTLK.

«Det er selvsagt svært gledelig for oss at Utenriksdepartementet har gitt oss en dispensasjon fra sanksjonsforskriften. Det betyr at skipet nå ikke er sanksjonert, siden vi ikke opererer i strid med noen gjeldende sanksjoner», sier adm. direktør Bent Martini i Havila Kystruten i en kommentar.

Refinansiering, eierskifte og forsikring

Rederiet opplyser at det i seksmånedersperioden vil fortsette sitt arbeid med å sikre refinansiering og eierskifte for skipet.

«Havila Kystruten vil fortsette med å jobbe aktivt for refinansiering av "Havila Capella" for å få et eierskifte på skipet, med målsetning om å finne en løsning før dispensasjonsperioden utløper», sier Martini

Dessuten vil det jobbe videre med forsikringen av skipet.

Utenriksdepartementet understreker at det ikke har tatt stilling til dispensasjon for forsikringsstillelse i saken, og forsikringsstillelse vil kreve særskilt dispensasjon etter søknad fra rederiets forsikringsselskaper.

«Med beslutningen til Utenriksdepartementet håper vi på en positiv tilbakemelding fra forsikringsselskapene og at de søker dispensasjon. Slik vi tolker det bør det være mulig å få denne dispensasjonen», sier Martini.

Han uttrykker forståelse for at forsikringsselskapene må gjøre sine vurderinger, men også håp om at de gjeninnsetter rederiets forsikringsdekning slik at «Havila Capella» kan gjenoppta driften langs norskekysten.