FIKK JA FRA UD: «Havila Capella» sett fra Flø. Før skipet kan tas ut av det midlertidige opplaget i Bergen må forsikringsdekningen være på plass. Det er den foreløpig ikke, og problemet sett fra forsikringsselskapenes side er at fartøyet eies av et datterselskap av den sanksjonsrammede russiske leasingkjempen GTLK. Foto: Per Eide