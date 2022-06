Cruiseskip tatt i arrest i India

BON

Bonheurs datterselskap, Fred. Olsen Cruise Lines får ta et av sine gamle cruiseskip i arrest for å forhindre at det blir hugget opp på Alang-stranden i India, skriver TradeWinds.

Skip som hugges opp på strendene i eksempelvis Bangladesh og India kjøres ofte opp på langgrunne strender ved høyvann, såkalt «beaching» før de hugges der. Ifølge organisasjonen NGO Shipbreaking Platform er over 7.000 skip skrotet på denne måten siden 2009, det skal ha medført 430 dødsfall og 354 skader, praksisen er også svært miljøskadelig.

Solgt i 2020

Det 1972-bygde skipet som seilte under navnet «Black Watch» ble solgt i september 2020 til et tyrkisk selskap. Ifølge Fred. Olsen Cruise Lines inneholdt salgsavtalen en klausul om at skipet måtte resirkuleres ved et tyrkisk resirkuleringsverft som opererer i tråd med Hong Kong-konvensjonen. Avtalen skal også ha stipulert at skipet skulle benyttes til boligformål i seks til åtte måneder før skipet skulle resirkuleres.

I løpet av mai gikk Fred. Olsen rettslige skritt i India for å sikre at kontrakten overholdes.

I begynnelsen av mai dukket nemlig skipet, som nå bærer navnet «Odin», opp i indisk farvann og ankret 3. juni opp nær den velkjente opphuggingsstranden Alang, og ble tatt i arrest tre dager senere.

Selskapet anklaget den tyrkiske motparten for åpenlyst å ha brutt vilkårene og betingelsene i avtalen, og hevder å ha lidd tap som følge av det.

4,16 millioner

Selv om beachingen av skipet foreløpig er stanset, har dommeren som hører saken indikert at arrestordren kan oppheves mot et depositum på 4,16 millioner dollar – den opprinnelige verdien av skipet.

Fred. Olsen Cruise Lines navnga aldri kjøperen av skipene «Black Watch» og «Boudicca», men gjennom den indiske rettsprosessen er det kommet frem at kjøper var 2E Maritime.

Skipet skal imidlertid nå være i selskapet Olivia Navigations eie, selskapet hevder det ikke kjente til betingelsene ved det opprinnelige salget, og bestrider arrestordren.

«Boudicca» skal ha blitt hugget opp ved tyrkiske Ersay Ship Recycling i mai 2021.