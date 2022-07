Flere land godtar utgått pass

Nordmenn som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31. desember 2022 reise til Tyskland, Island, Estland og Portugal med sitt utløpte pass som legitimasjon, ifølge Regjeringen.

Forrige uke åpnet også Hellas for å reise inn i landet med utgått pass, samt at Tyrkia har åpnet for at man kan reise med kun ID-kort.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) advarer derimot:

«Det er viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Det er ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til alle transportører og reiselivsaktører. Norske myndigheter anbefaler derfor at de som reiser til disse landene med utløpte pass reiser med direkteflygning fra Norge», sa hun.

Hit kan du dra: Portugal

Tyskland

Hellas

Estland

Sverige

Danmark

Finland

Tyrkia(ID-kort)

Mehl ber også reiselystne nordmenn oppdatere seg på gjeldende coronaregler. På generelt grunnlag bør alle sjekke gjeldende reiseråd og reiseforsikringen sin før man legger ut på tur.

Selv om man i utgangspunktet er rådet til å reise med pass uansett hvor man skal, så kan norske borgere reise uten pass i Norden. Dette gjelder altså: Danmark, Sverige, Finland og Island samt Færøyene, Grønland og Åland.

I alle Schengen-land er det vanligvis ikke passkontroll, og flere reiser dermed uten pass til Syden, men man kan bli bedt om å identifisere deg, og da må man ha gyldig legitimasjon på plass.