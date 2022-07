Så langt i år har prisene på nærmest alt økt. Inkludert prisen på hotell og flyreiser. Samtidig har det bredt seg en ny trend blant mer eksklusive hoteller, ifølge Wall Street Journal.

Hoteller har i lang tid tatt seg betalt for ekstratjenester som rom med havutsikt, parkering, tidlig utsjekking, sen utsjekking og minikjøleskap for å nevne noen.

Nå kommer de etter solsengen.

I området rundt Bellagio-hotellet i Las Vegas, hvor et rom koster mange tusen kroner pr. natt, koster det opp til 2.000 kroner for å reservere en solseng ved bassenget. Det gir deg en standard lenestol, sidebord, paraply og et håndkle.

En behagelig solseng, eller enda bedre - en cabana - vil koste deg 5.500 kroner eller nesten 12.000 kroner.

SVINDYRT: Her en cabana-seng i Maldivene. I Las Vegas kan du måtte betale opp mot 12.000 kroner dagen for å leie en slik ved hotellets basseng. Foto: Dreamstime

Svært lønnsomt

Den 31 år gamle markedsføringseksperten Emily Heinbockel, betaler gledelig for å sikre seg en solseng, fordi hun nekter å ha på alarm i ferien, for å sikre seg en bra plass ved bassenget.

– Noen betaler ekstrautgiften for matlevering i måneden fordi de er så opptatt av det. Dette er en fordel jeg personlig er villig til å betale for, sier hun.

Et annet Las Vegas-hotell, Excalibur Hotel & Casino, tar 1.200 kroner for to stoler ved bassenget sitt, nesten like mye som prisen for et rom på hotellet.

– Det er veldig lønnsomt, sier hotellindustrianalytiker Jan Freitag.

Eksklusivt preg

I Hawaii casher også hotellene inn på solsenger. På Sheraton Waikiki i Honolulu koster et par solsenger og en paraply på første rad av hotellets evighetsbasseng 1.000 kroner.

– Det er eksklusivt og det er reservert på forhånd, og du kan komme ned når det passer deg, sier James Anderson, salgsdirektør for JW Marriott Desert Ridge til Wall Street Journal.

EVIGHETSBASSENG: For rundt 1000 kroner dagen kan du reservere deg en solseng på første rad fremfor evighetsbassenget på Sheraton Waikiki i Hawaii. Foto: Dreamstime.com

Også i Europa har det blitt mer utbredt å ta betalt for å reservere en solseng ved hotellbassenget, men til en langt lavere pris enn i Hawaii og Las Vegas.

– Vi ville aldri betale for noe sånt, sier Tamara Mezzo, boliglånsmegler fra Saskatoon, som er imot prinsippet.

Hotellene sier aldri hvor mye de tjener på å ta betalt for solstoler, men det er noe mange er villige til å betale for, spesielt da de ikke har brukt penger på ferier på flere år, ifølge Freitag.

Flybransjen gjør det samme

En annen bransje hvor setereservering er utbredt er i flybransjen. Flyselskaper kommer med de samme argumentene som hotellene for å rettferdiggjøre prisen for å reservere seter.

Til eksempel koster det mellom 75 og 475 NOK per strekning for å reservere et sete hos Norwegian. Dette kan fort utgjøre over 1.000 kroner om man reiser to stykker til Europa og vil reserverer sete for å sitte sammen i flyet.