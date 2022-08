NHO Reiseliv krever strømstøtte til reiselivsbedriftene

For til tross for et godt belegg hos flere hoteller og reiselivsbedrifter i sommerferien, er det mørke skyer i horisonten.

– Vi får tilbakemeldinger om at summen av renteøkninger og økte kostnader på varer og strøm er vanskelig å håndtere for mange reiselivsbedrifter. Særlig de økte strømkostnadene er svært krevende, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Ifølge direktøren har en mindre aktør fått økt strømkostnadene fra 18.000 kroner til 107.000 kroner i juli alene.

– Slike kostnader går rett på bunnlinjen. NHO-fellesskapet har vært krystallklare på at dette kan koste arbeidsplasser, og vi forventer at regjeringen kommer med en strømstøtte til bedriftene, sier Krohn Devold.

– Først var de ansatte permittert i to år på grunn av pandemien, da er det trist å kunne miste arbeidsplasser som følge av strømprisene, sier hun.

(NTB)