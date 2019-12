Nav: Trygdeutgiftene vil øke med 94 milliarder kroner fram mot 2030

De neste ti årene øker utgiftene i folketrygden til 581 milliarder kroner målt i 2020-kroner.

Det viser en ny analyse fra Nav og Helsedirektoratet, skriver Aftenposten.

Med det regner de med at trygdeutgiftene vil øke med 94 milliarder kroner fra 2018 til 2030, dersom politikerne beholder dagens regler og ikke bevilger nye penger til ulike tiltak.

– Mange går rundt og tror at effekten av at vi blir flere eldre og lever lenger fortsatt er langt fram i tid. Faktum er at vendepunktet er nå, sier seksjonsleder Ole Christian Lien i Nav til avisen.

Den viktigste årsaken til at utgiftene øker såpass mye er at det blir flere og eldre pensjonister med opparbeidet alderspensjon.

Samtidig øker trygdeutgiftene til legemidler og helseformål med 26 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 83 prosent. Grunnen til den store økningen er mer bruk av legemidler og dyrere medisiner.