– Det handler ikke om faglige råd som Erna Solberg måtte få. Det handler om lederskap. En god leder tar de rette og ofte upopulære tiltakene tidlig. Corona har vært en varslet katastrofe, sier Øystein Stray Spetalen.

Mens Oslo Børs var ned ti prosent mandag morgen etter oljeprisfallet var investor Øystein Stray Spetalen mest opptatt av spredningen av coronaviruset.

– Det som er trist er at det kommer til å bli masse tårer på grunn av coronaviruset. Mye kunne vært spart dersom vi hadde en statsleder som hadde vist seg som en leder og iverksatt tiltak tidlig. Det er ikke mulig å skjule seg bak Helsedirektoratet. Erna Solberg er statslederen, sier Øystein Stray Spetalen.

Jeg taper mer enn gjerne penger på eget dårlig arbeid, men at menneskeliv går tapt - venner og kjære - fordi statsministeren har gjort en dårlig jobb før en varslet katastrofe er utilgivelig Øystein Stray Spetalen

– Hvor er Erna?

Investoren er kjent for sine investeringer i aksjemarkedet - et aksjemarked som mandag krakket etter kollapsen i oljeprisen. Spetalen har imidlertid vært forsiktig. Tapene i aksjemarkedet brød han seg lite om.

– Jeg taper mer enn gjerne penger på eget dårlig arbeid, men at menneskeliv går tapt - venner og kjære - fordi statsministeren har gjort en dårlig jobb før en varslet katastrofe er utilgivelig. Hvor er Erna Solberg? Har noen sett henne etter at hun skjelte ut klimaskeptikere fra en båttur på Svalbard?

VISER SEG: Erna Solberg har varslet pressekonferanse om coronavirus sammen med finansminister Jan Tore Sanner tirsdag. Foto: NTB Scanpix

Utenriksdepartementet lot i lang tid være å fraråde nordmenn å reise til de mest utsatte områdene i Italia. Det har også vært fløyet inn flylaster med italienere fra de mest utsatte områdene i Italia til Norge uten kontroll på om de har smitte. Selv søndag landet et Ryanair-fly fra Bergamo uten noen kontroll av de reisende.

Skifestivalen er med på å gjøre Oslo til et episenter for coronasmitte Øystein Stray Spetalen

– Oslo episenter for coronasmitte

Helgens skifestival i Holmenkollen skulle være fritt for publikum. I stedet ble det fyllefest i år igjen.

– At statsministeren stilltiende lar 20.000 ungdommer spre viruset i Kollen før det tas med hjem til foreldre og besteforeldre er total ansvarsfraskrivelse. En god leder hadde forklart at dette er uansvarlig og forbudt all trafikk til Holmenkollen i helgen. Skifestivalen er med på å gjøre Oslo til et episenter for coronasmitte, sier Spetalen.

– Ungdommene som var i Kollen blir sannsynligvis ikke så syke at de dør dersom de blir smittet. Men de er egoistiske fordi de smitter andre. Det burde Erna Solberg ha advart mot. Det var hennes ansvar å holde ungene borte fra Kollen. Tenk på de eldre og dem med svekket immunforsvar. I et sykehjem i Seattle er 20 prosent av de smittede beboerne døde.

Jeg tror at Erna Solberg er borte som statsminister innen seks måneder som følge av coronaspredningen dersom viruset er så farlig som mange eksperter mener Øystein Stray Spetalen

Etterlyser harde tiltak

– Den 23. februar var det 100 smittede i Italia. Søndag døde over 130 mennesker i Italia. Men det er gamle og eldre sier mange, det er en meget egoistisk uttalelse. Et menneskeliv er et menneskeliv. Norge har med stor sannsynlighet mange døde av coronaviruset innen påske.

– Hva mener du hun burde ha gjort?

– Jeg er ingen ekspert. Jeg bare ser hvilke tiltak andre land gjør for å få kontroll på smittespredningen. Der har flinke statsledere vært raskt ute og innførte harde tiltak. Italia har satt 25 prosent av befolkning i karantene. Japan, Korea og Singapore har hittil klart å begrense spredningen gjennom harde tiltak. Harde tiltak tidlig er enklest og medfører begrenset skade på samfunnet, sier Spetalen.

– Erna Solberg regjeringen bruker titalls milliarder på klimatiltak hvor ingen har en kalkulator med nok nuller etter komma til å se endringen i temperaturen. Hun kan bruke 57 millioner av skattebetalernes penger på en James Bond-film. Dette mens sykehusene i 2019 måtte kutte på innkjøp av smittevernutstyr.

– Katastrofen som kan ramme oss var varslet i januar og det burde vært gjort innkjøp av smittevernutstyr, respiratorer og testutstyr. Det eneste regjeringen har gjort er å sende helseministeren ut for å vise hvordan man vasker hendene. Dette er bare trist, sier Spetalen.

– Jeg tror at Erna Solberg er borte som statsminister innen seks måneder som følge av coronaspredningen dersom viruset er så farlig som mange eksperter mener. Opposisjonen setter nok frem mistillit for elendig beredskap og katastrofal håndtering.

– Det er i krisetider man ser godt lederskap. It’s only when the tide goes out that you learn who’s been swimming naked, sier han.