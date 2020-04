Tyskland kritiserer USA for håndteringen av coronavirus

Tysklands utenriksminister, Heiko Maas, mener USA har vært for trege i sin håndtering av coronaviruset.

Det fremgår av et intervju Maas har gitt til magasinet Der Spiegel, ifølge Reuters.

Utenriksministeren peker på at Kinas tiltak mot virusspredning har vært «svært autoritære» og at USA tonet ned viruset i lang tid, og at dette er to ytterpunkter som ikke kan fungere som noen modell for Europa.

KRITISK: Tysklands utenriksminister, Heiko Maas. Foto: NTB Scanpix

Ville vesten-metoder

Tyskland er blant landene som i forrige uke beskyldte USA for å ty til «ville vesten»-metoder. Amerikanerne skal ha skaffet seg viktige medisinske forsyninger ved å overby for eller blokkere forsyninger til andre kjøpere.

Maas sier til magasinet at han håper USA vil revurdere sine internasjonale forbindelser i lys av coronakrisen.

«La oss se i hvilken grad handlingene til de amerikanske myndighetene vil føre til diskusjoner i USA om hvorvidt "America First"-modellen virkelig virker», sier utenriksministeren, før han legger til at amerikanernes aggressive handelspolitikk kan ha svekket landets muligheter til å skaffe verneutstyr.