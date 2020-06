Regjeringen åpner opp for jobbreiser i hele Norden uten at man må i karantene etterpå

– Det er veldig viktig for næringslivet, opplyste næringsminister Iselin Nybø (V) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

Arbeidstakere fra de nordiske landene stilles dermed likt, og det blir lettere å benytte arbeidskraft fra flere land, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette dreier seg om å ta arbeidshverdagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt, sier Nybø.

– Arbeidskraften flyter normalt over grensene, enten det er verftsarbeidere, servicepersonell eller andre. Dette er et steg i retning av en mer normal hverdag og er bra for norsk verdiskapning, fortsetter statsråden.

NHO er fornøyd med regjeringens avgjørelse.

– Det at man nå åpner for Norden er bra, men vi håper regjeringen snart åpner for jobbreiser uten karantene også for andre europeiske land som har smittesituasjonen under kontroll, sier NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

Hun understreker at karantenekravene har vært utfordrende for mange bedrifter.

– For eksempel har bedriftene behov for å vedlikeholde utstyr, men sliter med å få arbeidskraften inn i landet for å utføre det nødvendige vedlikeholdet, sier hun.