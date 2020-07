Voldtektstiltalt kulturprofil dømt til 13 år og seks måneders fengsel

Mannen er funnet skyldig etter hele tiltalen mot seg, ifølge dommen fra Oslo tingrett fredag formiddag. Han har stått tiltalt for å ha forgrepet seg på til sammen ni unge kvinner – en av dem var under 16 år gammel da han ifølge tiltalen utsatte henne for et seksuelt overgrep.

Han er dømt til fengsel i 13 år og seks måneder, og til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Forsvareren, advokat Elisabeth Myhre, varsler at dommen vil bli anket til Borgarting lagmannsrett.

Den nå 50 år gamle mannen har hele veien nektet straffskyld. Han har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet. Alle de fornærmede i saken har tilhørt et miljø hvor 50-åringen skal ha hatt en lederrolle.

Aktor ba om 14 års fengsel da hun avsluttet sin prosedyre for Oslo tingrett. Hun avviste forsvarerens påstander om at de fornærmede i saken kan ha gått sammen i en kampanje mot mannen som blir omtalt som kulturprofil.