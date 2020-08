Orkanen Laura har nådd USA

Orkanen traff det lille kystsamfunnet Cameron i Louisiana rundt klokka 1 lokal tid natt til torsdag. I tillegg til den kraftige vinden som nådde nesten 70 meter per sekund, fører orkanen til at vannet kan stige så mye som 6 meter og dermed oversvømme by- og boligområder.

Hus risikerer å bli revet i stykker og biler og trær slengt rundt av vindkastene. Det er også sendt ut varsel om tornadoer.

Om lag 100.000 beboere i byen Lake Charles risikerer å få hjemmene sine oversvømmet, og det er allerede meldt om over 13.000 strømbrudd i de to rammede delstatene, melder CNN.

Kan vokse i styrke

Kanalens meteorolog Tom Sater sier orkanen er nær ved å regnes som en kategori 5-orkan. Den er allerede sterkere enn orkanen Katrina, som rammet kystområdet i for 15 år siden.

–Den er nå blant de ti kraftigste orkanene som har truffet USAs fastland. Dette kommer til å ha stor innvirkning, ikke bare langs kysten, men også i innlandet, sier Sater.

De siste 24 timene har Laura blitt nesten doblet i styrke mens den har sugd til seg energi fra det varme vannet i Mexicogolfen. Orkansenteret omtaler den som «ekstremt farlig».

Trosset evakueringsråd

Myndighetene ba innbyggerne i Texas og Louisiana innstendig om å evakuere, men ikke alle har fulgt pålegget.

I byen Lake Charles i Calcioeu Parish i Louisiana meldes det om at folk som har valgt å bli hjemmene sine, nå ber om hjelp fra lokale myndigheter.

– Folk ringer, men vi har ingen mulighet til å nå ut til dem, sier leder for Calcioeu Parish, Tony Guillory.

Han håper hjelpemannskaper vil få mulighet til å reise ut i løpet av torsdagen, men han understreker at oversvømmelser og blokkerte veier vil gjøre arbeidet svært vanskelig.

(©NTB)