Rapport: Corona kostet kommunene 14 milliarder kroner

PANDEMIEN KOSTER: Her fra en teststasjon ved Universitetet i Oslo. Foto: NTB

– Det er ikke tvil om at coronapandemien har gitt store økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Rapporten vi har fått i dag gir et godt bilde på hvordan sektoren samlet er rammet av coronakrisen, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen satte tidligere i år ned arbeidsgruppen for systematisk å gå gjennom hvordan kommunenes inntekter og utgifter er blitt påvirket av coronapandemien. Gruppen har også kommet med anslag for hvor mye dette vil utgjøre.

Endelig rapport neste år

Den endelige rapporten er varslet 1. april neste år. Fredag la Astrup frem en delrapport.

Regjeringen vil bruke rapporten som grunnlag for ekstrabevilgningen til kommunesektoren, som kommer i november. Det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet vil ha et anslag over hva kommunene får av ekstra utgifter og reduserte inntekter og forslag til kompensasjon.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra kommuneorganisasjonen KS og fagfolk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.