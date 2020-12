Gro om Sverige: Utrolig situasjon

Fredag viste tall fra Folkhälsomyndigheten at 367.120 personer har fått påvist smitte i Sverige, mens 7.993 coronasmittede er døde.

– Jeg har sett på utviklingen, ristet på hodet og stilt meg selv spørsmålet: Hvordan er dette mulig? En ting er hva Anders Tegnell har ment, og hvordan han har vurdert ting. Men Sverige er et land med mange institusjoner, en regjering og et parlament, sier Brundtland til VG.

– Det er oppsiktsvekkende at de så lenge har fulgt de vurderingene som den medisinske folkehelseledelsen i Sverige har kommet med.

– Først nå i det siste snudde det. Jeg synes det var befriende at statsministeren rykket ut og sa nei, nå må vi skjerpe inn og ha sterkere tiltak enn det helsemyndighetene hittil har gitt råd om, sier hun.

Om tiltakene i Norge sier Gro at vi har vært flinke.

– Det kan hende at norske myndigheter burde vært litt tidligere ute enn 12. mars. Når evalueringen skal gjøres, tror jeg at det kommer opp som et element.

– Jeg tror det blir konklusjonene at både Norge og en rekke andre land kunne vært litt tidligere ute, men i det store og hele er det ikke grunnlag for å være kritisk. Norske myndigheter og både storting og regjering har vært flinke til å håndtere dette.