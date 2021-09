Anbefaler gjenåpning

Det kommer fram i det faglige grunnlaget de har levert til regjeringen. Det faglige grunnlaget ble offentliggjort klokka 10 fredag. To og en halv time før regjeringen skal holde en pressekonferanse om coronasituasjonen.

Ved det regjeringen kaller «Normal hverdag med økt beredskap» forsvinner de fleste nasjonale koronatiltakene, og befolkningen vil i svært liten grad bli påvirket av pandemien i hverdagen.

Regjeringen har tidligere varslet at tiltakene som vil oppheves ved videre gjenåpning, er enmetersregelen, restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves, innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner.

Det vil fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.

Lettere innreiser

Ifølge det samme faglige grunnlaget bør innreiserestriksjoner og innreisetiltak gradvis trappes ned i en normal hverdag med økt beredskap, anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI vil fjerne innreiserestriksjoner i fire faser, der den første fasen kan iverksettes raskt, mens den neste fasen kan vurderes etter tre til fire uker.

Helsedirektoratet og FHI vurderer at plikten til karantenehotell kan avvikles i den første fasen av nedtrappingen. Et tilbud om hotell der karanteneplikten kan overholdes, blir anbefalt opprettholdt så lenge det er plikt til innreisekarantene.

I den første fasen anbefaler Helsedirektoratet og FHI at reisende fra oransje områder ikke skal ha karanteneplikt, og at alle kan velge å avslutte innreisekarantene med negativ PCR-test tatt tidligst to døgn etter ankomst.