Nedslående utsikter for britiske menn

Forventet levealder for menn i Storbritannia har falt for aller første gang noensinne, viser nye tall fra det britiske statistikkbyrået ONS.

Hankjønn født mellom 2018 og 2020 forventes å bli 79,0 år gamle, en nedgang på 7,0 uker.

For hunkjønn er forventet levealder 82,9 år. Det utgjør en oppgang på marginale 0,5 uker sammenlignet med forventningen for dem født mellom 2015 og 2017, ifølge ONS.

Office for National Statistics (ONS) har ført slik statistikk siden tidlig på 1980-tallet, og aldri tidligere er det altså registrert noen nedgang i forventningene for hankjønn.

Den nye ONS-rapporten er bare det seneste av flere bevis på hvor hardt Storbritannia er blitt rammet av coronapandemien, ifølge Bloomberg. Mer enn 136.000 briter har mistet livet på grunn av coronaviruset, som er flere enn i noe annet europeisk land.

ONS-statistiker Pamela Cobb sier ifølge nyhetstjenesten at det er mulig at forventet levealder vil returnere til en oppadgående trend så snart coronapandemien er over.

Forøvrig er det i Skottland mennene forventes å leve kortest, med en forventet levealder nå på 76,8 år. I England er forventet levealder for menn født mellom 2018 og 2020 på 79,3 år.