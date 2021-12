Dette er Saxo Banks elleville spådommer for 2022

Saxo Bank har nok en gang lansert sine ti elleville spådommer for det kommende året. De spenner fra kraftig økt levealder til hyperinflasjon i USA, konstitusjonell krise, musikeropprør, romkappløp, ny kald krig og kvinner som lanserer et koordinert angrep på utvalgte bedrifter.

De 10 spådommene, som kanskje bare forblir nettopp det, er:

1. Planen om få en slutt på bruken av fossilt brensel får en realitetsjekk. Saxo Bank spår at på veien mot et lavutslippssamfunn vil politikerne, for å slå ned inflasjonen og risikoen for sosial uro, støtte fortsatte investeringer i fossil brensel, oljeleting og -utvinning.

2. Facebook vil gjøre alt det kan for å sveive inn igjen ungdommen som har forlatt plattformen fordi de er lei av at all informasjonen de legger igjen blir «minet» og utnyttet kommersielt.

3. En lønnsspiral i USA, som man ikke har sett maken til siden 1970-årene, vil presse den årlige inflasjonen over 15 prosent innen fjerde kvartal 2022.

4. Det amerikanske mellomvalget bringer med seg en konstitusjonell krise inn i 2023.

5. EU lanserer et superfond for klima, energi og forsvar på 3.000 milliarder dollar, som skal finansieres av pensjonspenger og ikke økte skatter.

6. En gruppe kvinnelige tradere, som benytter seg av taktikker og strategier vi kjenner fra Reddit-samfunnet, vil koordinere et angrep på bedrifter som er svake på likestilling, noe som vil før til store svingninger i aksjekursene for de selskapene som blir angrepet.

7. India slutter seg til Gulf Cooperation Council som et medlem uten stemmerett.

8. Spotify blir «disruptet» av NFT-baserte digitale plattformer. Musikere er lei av at strømmeplattformene stikker av med 75 - 95 prosent av inntektene og ny blokkjedeteknologi vil hjelpe dem å ta tilbake sin tapte andel av industriens inntekter.

9. Ny hypersonisk teknologi vil føre til et romkappløp og en ny kald krig.

10. Evig ung eller i det minste mye lenger? Saxo Bank spår at et medisinsk gjennombrudd i 2022 vil gi utsikter til å økt produktiv alder og at den gjennomsnittlige, forventede levealderen vil øke med 25 år. Det vil igjen føre til både etiske, miljømessige og skattemessige kriser av episke proporsjoner.