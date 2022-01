Finland betaler langt mindre for kampfly enn Norge

Finland opererer med langt lavere anslag for levetidskostnader. På en pressekonferanse i forrige måned anslo direktøren for det finske forsvarets logistikkavdeling, Kari Renko, at den totale levetidskostnaden på 64 fly vil være rundt 200 milliarder kroner.

Sveits anslår til sammenligning de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene for samme fly til å være dobbelt så høye, mens Nederland anslår kostnadene til være tre ganger så høye, påpeker avisa Helsingin Sanomat.

Stor usikkerhet

Dette bekymrer underdirektør Matti Okko i Finlands riksrevisjon.

– Det er nettopp drifts- og vedlikeholdskostnadene som inneholder mest usikkerhet. Vi er uunngåelig delvis avhengige av informasjonen fra produsenten, sier han til Yle.

Okko stiller også spørsmål ved innkjøpsprisen på flyene, som etter planen skal leveres i perioden 2025–2031 og viser til at det kan knyttes betydelig usikkerhet til dollarkursen.

Konsulentselskapet Deloitte, som på oppdrag av det finske forsvaret har fått i oppgave å kvalitetssikre kampflyprosjektet, advarer også mot å feste tillit til kostnadsoverslagene og viser til at disse i stor grad bygger på opplysninger fra produsenten Lockheed Martin.

– Det vil være mye usikkerhet rundt kostnadene ved å anskaffe og drifte kampfly fra neste tiår og fremover, påpeker Deloitte ifølge STT.

Ferrari

Også i USA har det lenge rast debatt om kostnadene ved F-35.

Kongressens granskingsorgan Government Accountability Office (GAO) i USA, advarte sist sommer mot de høye driftskostnadene og konstaterte at anslagene for disse har steget jevnt siden 2012.

Øverstkommanderende for USAs luftforsvar (USAF), general Charles Q. Brown , påpekte det samme og slo fast at det vil få følger for bruken.

– Du kjører ikke Ferrarien din til jobben hver dag, du kjører den bare på søndager, sa han for et knapt år siden.

Bakgrunnen for uttalelsen var blant annet USAFs eget regnestykke om at det med dagens dollarkurs koster rundt 310.000 kroner per time å ha et F-35-fly i lufta. Forsvaret i Norge mener at det koster rundt 110.000 kroner.

(©NTB)