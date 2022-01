Støre: Håper vi er på vei mot en mer normal hverdag

– Jeg håper vi er på vei inn i en etappe som vil ta oss til et sted med mer normal hverdag og bedre kontroll. Grunnen til at vi har tiltakene vi har i dag, er at vi må være sikre på at alle som blir syke i Norge får trygg behandling i helsevesenet, sier Støre.

Han understreker at vi fortsatt vil trenge coronarestriksjoner, men overfor Aftenposten har Støre uttalt at det kommer lettelser på enkelte områder.

– Pandemien er ikke over, og vi må nok belage oss på å ha tiltak i samfunnet lenge. Men det er mange ting vi kan gjøre for å treffe målrettet. En av dem er at nå vurderer rammene og regelverket for et coronasertifikat, som kan være med på å bidra til at du som vaksinert kan leve mer normalt, sier statsministeren til NTB.

– Tiltakene virker

Han understreker at januar uansett vil være en tøff måned på grunn av omikronvarianten, og sier tiltakene som ble innført i desember var både nødvendige og virket.

– Da vi tok beslutningene i midten av desember var det mange som mente det var for lite kraftfullt. Men tiltakene virker, og selv med rekordhøye smittetall har vi hatt kontroll på både smittespredning og innleggelser, sier Støre.

Statsministeren forteller at tiden gjennom helgen og inn i neste uke skal brukes til en full gjennomgang av restriksjonene. Til perioden etter 14. januar kommer det en justering basert på den kunnskapen man har tilegnet seg. Til NTB vil han ikke si om det betyr lettelser.

– Jeg vil ikke trekke den ene eller den andre siden, fordi vi er avhengig av smittespredningen og belastningene på helsevesenet, men vi ønsker alltid å ha så lite tiltak som mulig, men så mye som nødvendig, så vi ser etter den balansen.

Nye varianter

Samtidig minner Støre om at omikron neppe er den siste nye varianten av corona.

– Vi har stiftet bekjentskap med alfa, delta og omikron hittil. Det greske alfabetet har langt flere bokstaver. Så lenge viruset er ute i verden, og det er land der vaksinen nesten ikke eksisterer, så må vi være forberedt på det, sier han.