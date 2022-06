Stenger skoler, men casino får holde åpent

Den Kina-kontrollerte staten Macau har de siste dagene stengt ned det meste av samfunnet i takt med økende smittetilfeller av Covid-19, skriver CNN.

Dette er i henhold til Kinas strategi om å unngå smitte til enhver pris. Søndag ble det rapportert om 31 smittetilfeller, etter flere uker uten smitte.

Macau har nå begynt å stenge ned skoler, turistattraksjoner, og det som staten selv beskriver som ikke-essensielle forretninger.

Casino får holde åpent

Til tross for de drastiske tiltakene, får casinoer holde åpent. Dette er til tross for at Macau foreløpig ikke tillater innreise annet enn fra Hong Kong.

Casino er det største bidraget til Macaus økonomi og står for 80 prosent av statlige inntekter. Innreiseforbudet, spesielt for turister fra fastlands-Kina, har komprimert den viktigste inntektskilden til landet.

Casinoaksjer i Macau falt mandag morgen. Sands China falt mest med over 8 prosent, mens aksjer som Wynn Macau, Melco, og Galaxy entertainment falt mellom 4 og 7 prosent.