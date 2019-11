Ringstad Vartdal slutter i Golden Ocean: - Min avgjørelse

– Jeg har vært i Golden Ocean i ti år og er kommet til at tiden for å gjøre noe annet er nå. Alt er på stell i selskapet jeg slutter i, sier Birgitte Ringstad Vartdal, som torsdag fremla gode tredjekvartalstall for tørrlastrederiet.

I kjølvannet av resultatfremleggelsen ble det kjent at hun har sagt opp sin jobb som adm. direktør i driftsselskapet Golden Ocean Management.

Birgitte Ringstad Vartdal har ledet dette selskapet, som står for den daglige driften av tørrlastvirksomheten i børsnoterte Golden Ocean Group, siden mai 2016, da hun overtok jobben etter Herman Billung. Før det var hun selskapets finansdirektør.

«Har levert»

– Jeg har levert på de målene jeg satte meg da jeg overtok som adm. direktør, sier hun til Finansavisen.

– Hva skal du begynne med?

– Jeg har noen ideer om hva jeg kunne tenke meg å bruke arbeidstiden på fremover. Jeg har lyst til å gjøre noe annet enn det jeg har holdt på med, men hva det blir får vi heller komme tilbake til etterhvert, sier hun.

– Jeg har hatt ti fantastiske år i Golden Ocean og er godt fornøyd når jeg ser tilbake på utviklingen i selskapet i denne perioden.

– Det er nå i en solid finansiell posisjon og leverer sitt beste kvartalsresultat siden 2013, samtidig som det er godt forberedt i forkant av IMO 2020, sier hun i en børsmelding torsdag morgen.

Der benytter hun samtidig anledningen til å si at hun er stolt av hva kunnskapsrike og dedikerte kolleger har skapt og at hun er trygg på at Golden Ocean har en lys fremtid.

Styreleder overtar

Styreleder Ola Lorentzon takker henne for innsatsen:

– Birgitte har hatt en viktig rolle i administrasjonen og utviklingen av selskapet, og jeg ønsker henne alt godt for fremtiden.

Selskapet har utnevnt styreleder Lorentzon som fungerende adm. direktør fra 1. desember. Samtidig er det besluttet å igangsette prosessen for å finne en ny, permanent etterfølger.

Ringstad Vartdal vil ifølge børsmeldingen fra Golden Ocean Group stå til disposisjon for selskapet ut oppsigelsestiden i slutten av februar.