Fearnley-analytiker Dag Kilen tror på fortsatt høye tankrater

Torsdag deltok tett opp mot 300 på Astrup Fearnleys shipping-, olje- og offshorekonferanse på Hotel Continental i Oslo.

Selv om det var tankfest i 2019, vil markedet fortsatt være sterkt i år skal man tro Fearnleys senioranalytiker Dag Kilen.

– For noen dager siden ble det gjort slutninger på mellom 140 og 150 Worldscale-punkter, som tilsvarer en timecharterinntjening på mellom 120.000 og 160.000 dollar pr. dag, avhengig av drivstofftype og forbruk for de største råoljetankskipene, VLCC-ene, sier han.

– Skyldes mye av den seneste tids rateoppgang situasjonen i Midtøsten og politisk usikkerhet?

– Etter angrepet på Qasem Soleimani har ratene gått mellom 20 og 30 Worldscale-punkter, så det er definitivt en risikopremie. Men rateoppgangen i fjor høst har ikke alene vært drevet av sanksjonene mot kinesiske Cosco og usikkerhet i Midtøsten. Økt etterspørsel og nedgang i leveranser av nybygg fra verftene har også bidratt til et sterkt tankmarked, sier han.

Høye rater

Analytikeren har siden januar 2017 venter at VLCC-ratene i snitt vil ligge på 60.000 dollar pr. dag i inneværende år med mulighet for enda bedre inntjening, og 45.000 dollar pr. dag i 2021, riktignok med nedsiderisiko.

– Nå som rederne ikke har kontrahert så mange nybygg og er usikre på hva de skal gjøre i forbindelse med miljøkrav vurderer jeg faktisk å trekke tilbake ordene om nedsiderisiko i 2021. Jeg tror vi får en topp i år, men det vil være et ganske stramt markedet til neste år også, sier han.

– Ser vi en ny «supersyklus» i tank?

– Det er en definisjonssak, og jeg sier nei. Grunnen til det er at vi fortsatt har for mye verftskapasitet i forhold til da vi faktisk hadde en supersyklus i råoljetankfarten fra 2003 til 2008. Da var verftskapasiteten skalert ned i lang tid. Det er også vanskelig å se at noen kommer inn på etterspørselssiden på samme måte som Kina gjorde etter signering av WTO-avtalen i 2003, sier Kilen.

– Et finansielt case

Prisdifferansen mellom lavsvovelholding bunkers og tradisjonelt drivstoff med høyt svovelinnhold har økt som en konsekvens av implementeringen av IMO 2020-regelverket fra årsskiftet.

– For meg har installasjon av scrubbere vært et rent finansielt case, og en måte å komme seg rundt 2020 på. Jeg tror ikke det er en langsiktig miljømessig løsning, og jeg har anbefalt kunder å investere i scrubbere hvis man tror på en middels til høy oljepris, sier han.

Ifølge Kilen er det mange redere som har vært pessimistiske til oljeprisen og trekker frem at flere OPEC-kutt har gjort dem bekymret for at oljeetterspørselen er svak.

– Jeg ser det ikke som usannsynlig at oljeprisen kan stå i 100 dollar i løpet av 2020. Handelskrigen mellom USA og Kina har bidratt til en ekstremt sterk dollar, og oljeprisen er motsatt korrelert med dollaren. Får vi en Fase-1 avtale mellom USA og Kina og markedet begynner å tro på en Fase-2 avtale vil oljeprisen gå mye opp, og markedet kan få tilbake troen på en etterspørsel som faktisk allerede er i bedring. Rederne kan dermed flytte fjell hvis de tror på begge delene av balansen, sier han.

POPULÆRT: Astrup Fearnleys shipping, olje og offshorekonferanse samlet nesten 300 deltagere. Her fra foredrag med Fearnleys fornybar- og sjømatsjef Einar Undhjem Johansen. Foto: Anders Pedersen Bjergaard

30-50 prosent oppside

Shippinganalytikerne Espen Landmark Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby i meglerhuset Fearnley Securities var også blant innlederne på Astrup Fearnley-konferansen.

– Det er tankaksjer vi er mest positive til, og aksjene er fortsatt billig på ratene vi forventer i 2020, sier Espen Landmark Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby.

Ifølge duoen gikk den gjennomsnittlige shippingaksjen meglerhuset dekker opp 60 prosent i fjor, og det var segmenter som hadde en kursoppgang på nesten 200 prosent.

– Vårt «top pick» er Okeanis Eco Tankers som i dag handles til 107 kroner. Vi mener at aksjen burde stå i rundt 150 kroner ved utgangen av året, sier Fjermestad.

Investor Øystein Stray Spetalen er Okeanis Eco Tankers tredje største aksjonær med rundt 1,6 millioner aksjer.

– Mindre fokus

Mens det er bonanza i tankfarten, seiler tørrlastflåten til lave rater. Torsdag var Baltic Capesize-indeksen riktignok opp et par prosent til 9.199 dollar pr. skip pr. dag, men det er langt unna hva tankrederne får betalt for å leie ut de største råoljetankskipene.

– Vi tror at capesize-ratene vil ligge på rundt 20.000 dollar pr. dag. Siden investorene fokuserer på den grønne bølgen er vi redd for at tørrbulk får mindre fokus, uavhengig av hvor sterkt det underliggende markedet er, sier Fjermestad.

– Rederiene som har installert scrubbere får en dobbelt så høy rate og det synes vi ikke reflekteres godt nok i Star Bulk Carriers, som er vårt top pick i dette segmentet, legger Jarlsby til.

Flere shortkandidater

Som alle andre analytikere har Fearnley-duoen bommet på frakt av flytende naturgass – LNG - hvor de spådde både et sterkt 2019 og 2020.

– Til våre kunder sier vi at man bare skal eie et selskap og det er Flex LNG, som er den billigste aksjen med de beste skipene. Vi forventer at markedet også kan bli dårlig i 2021 og 2022, sier Fjermestad.

– Sektoren er et spill på de ulike type designene på motorene. Mens Flex LNG kan seile inn til 75.000 dollar pr. dag, oppnår Gaslog til sammenligning bare rater på 35.000-60.000 dollar pr. dag. Disse forskjellene er ikke reflektert i kursene og vi finner flere gode shortmuligheter i sektoren, sier Jarlsby.