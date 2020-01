Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard Drilling går inn i tankmarkedet ved å kjøpe 33,3 prosent av et VLCC-nybygg som leveres fra Daewoo-verftet i Sør-Korea senere denne uken, går det frem av en børsmelding.

Kjøpesummen for VLCC-en er 106 millioner dollar.

Nybygget med skrognummer 5469 vil få navnet Gustavia S, og vil eies av et investeringsselskap eid med 1/3 hver av Standard Drilling og «to svært erfarne og velkjente shipping-investorer».

Disse investorene er Idan Ofer og George Economou, slik Finansavisen skrev 10. januar.

Selger er New York-baserte Hartree Maritime Partners, som bygger fire 300.000-tonnere i samme serie som Arne Fredlys Hunter Group på Daewoo-verftet.

Fredly er for øvrig også inne på eiersiden i Standard Drilling, som tredje største aksjonær med en eierandel på 4,49 prosent.

– Betydelig etterspørsel

Administrerende direktør Martin Nes i Spetalens investeringsselskap Ferncliff, og styreleder i Standard Drilling, ville da ikke kommentere saken, men sier følgende i dagens børsmelding:

– VLCC-en vil entre tankmarkedet på et tidspunkt der etterspørselen etter nybyggkapasitet utstyrt med scrubber-teknologi er betydelig. Fellesinvesteringen med to velrenommerte shipping-investorer sørger for en effektiv drift og en skalerbar plattform i VLCC-markedet.

Ifølge kjøpsavtalen som angivelig ble inngått på St. Barts i Karibia i romjulen, går Standard Drilling inn med 36,5 millioner dollar, inklusive arbeidskapital. Investeringen er 100 prosent egenkapitalfinansiert.

Spetalen har fra før lastet opp med aksjer i det børsnoterte tankrederiet Okeanis Eco Tankers, som blant annet eier og driver åtte nye 300.000-tonnere.

Supplyflåte på 13 skip

I løpet av 2019 solgte Standard Drilling totalt fire mellomstore og to store PSV-er (platform supply vessel) med hhv. 34 og 100 prosent eierandeler. Estimert samlet bruttofortjeneste var 11 millioner dollar.

Standard Drilling vil etter VLCC-investeringen ha rundt 22 millioner dollar i banken.

Selskapet kontrollerer nå (direkte og indirekte) en supplyflåte som teller 13 PSV-er, hvorav fire store (som er heleid) og ni mellomstore (med rundt 26 prosent eierandel).

Én av de mellomstore PSV-ene er på en bareboat-kontrakt.

