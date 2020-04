Hunter faller, men oljekrigen gir Fredly håp

Hunter og Frontline faller torsdag tilbake mens oljeprisene stiger, blant annet etter at USAs president Donald Trump torsdag kveld twitret at han hadde snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Shippingindeksen på Oslo Børs viser en god økning fra 23. mars og fram til gårsdagen med 23 prosents økning, men i dag svekkes indeksen 4 prosent.

Ratene for de aller største oljeskipene (VLCC) holder seg fortsatt på svært høye nivåer, og fraktraten fra Persiabukten til Kina ble ifølge en liste fra Pareto Securities notert til 241.098 dollar pr. dag onsdag.

Dette tilsvarer en oppgang på 3,2 prosent sammenlignet med tirsdag og en oppgang på nær 141 prosent den siste uken.

Lange kontrakter fremover

Hunter Group er blant oljetankrederiene som har sluttet noen av sine fartøy på lengre kontrakter den siste tiden. I mars meldte Hunter Group at de har inngått kontrakter på seks måneder for tre av sine VLCC'er til en snittrate på 80.000 dollar pr dag.

Adm.dir. Erik Frydendal. Foto: Hunter Group

Administrerende direktør i Hunter Group, Erik Frydendal, sier til TDN Direkt at de generelt er positive til markedet, og at det er fristende å slutte ut skip på lengre kontrakter med de sterke ratene.

– Samtidig så skal man ikke undervurdere hvor sterkt spotmarkedet er for øyeblikket, og vi ser at enkelte tror så mye som 200 VLCC'er kan bli tatt ut av flåtebalansen for å fungere som lagring, sier direktøren.

Selgers marked

Olje- og tank-analytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities sier at det definitivt er et selgers marked i tankmarkedet. Han peker på at mye tonnasje har blitt sluttet unna til lengre kontrakter, typisk med mulighet for å brukes til lagring, hvilket gir ytterligere innstramming.

– Vi har et rimelig optimistisk markedssyn i det korte bildet fordi overskuddet av olje i verdensmarkedet trolig vil kreve mer tonnasje for å bli administrert, sier analytikeren og legger til at han ikke tror det kommer til å endre seg på kort sikt.

– Risikoen er at Saudi Arabia og Russland blir enige om produksjonskutt ganske raskt og at det tvinger seg frem kutt hos andre produsenter, sier han.

Blant tankaksjene på Oslo Børs faller Frontline og Hunter Group med henholdsvis 11,5 og 3,1 prosent torsdag.