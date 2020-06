Tankstrid blant meglerhusene: Kjøp eller selg?

Tanksektoren har hatt en sterkt nedadgående trend siden starten av mai. Frontline er ned 39,2 prosent siden toppen i slutten av april til i dag.

Nå nedjusterer flere meglerhus sektoren.

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på samtlige tankaksjer og nedgraderer blant annet Frontline, Okeanis og Hunter Group til hold. DHT, Euronav og Hafnia forblir meglerhusets toppvalg i sektoren, ifølge TDN Direkt.

Analysesjef Eirik Haavaldsen skriver at Pareto reduserer estimatene for tredje og fjerde kvartal og begynner å bli mer bekymret for nybyggpriser, men legger til at de mener sektoren tilbyr god verdi for de langsiktige investorene.

Uenighet

I går nedjusterte også Fearnley Securities tanksektoren markant, og sendte både Frontline og Hunter ned til selg. Pareto er uenige, og mener at det nå er for sent å selge tank.

«Mens vi nedgraderer noen navn til hold, mener vi generelt at sterke balanser og (fortsatt) sunne utbyttebetalinger vil gjør dette til et segment å ha på agendaen inn mot tredje kvartal, og det er altfor sent for å selge tanksektoren», skriver Haavaldsen i sektorrapporten.

Pareto Securities estimerer nå VLCC-rater på 56.875 dollar pr dag i 2020, fra tidligere 65.000 dollar pr dag, fallende til 29.250 dollar pr dag i 2021. For 2022 estimeres VLCC-rater på 40.000 dollar pr dag.

Oversikt over Pareto Securities' anbefalinger og kursmål: