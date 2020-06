Brynestad på vannet igjen

Cruiseindustrien ligger nede med brukket rygg og rederiene er blitt nødt til å hente inn flere 100 milliarder kroner for å overleve. Det er mer enn full cruisekrise fortsatt og inn i 2021 er det ventet at ikke mer enn 30 prosent av cruiseskipene vil være operative. Et av få unntak er Atle Brynestads SeaDream Yacht Club, som består av søsterskipene «SeaDream I» og «SeaDream II», som begge tilhører luksussegmentet innenfor cruisenæringen.

– Vi seilte «SeaDream I» til Ålesund fra Lisboa for tre uker siden og har ligget standby i tilfelle det skulle blir mulig å seile igjen, sier Brynestad.

Utsolgt

Og den muligheten fikk han. Brynestad har akkurat startet salget av reiser og første seiling på syv dager fra Bergen via Danmark til Oslo med start 20. juni.

– Alt ble solgt på 48 timer. Vanligvis så bestiller de fleste hos oss mer enn et år før en seiling.

Brynestad har nå besluttet at også «SeaDream II» skal komme opp og skipet seiler lørdag fra Lisboa til Oslo.

– I løpet av tre uker forventer vi å være operative med begge disse skipene. Mange innen reiselivsnæringen ser dette som en svært gledelig nyhet, sier han.

Det er imidlertid langt fra fullprisbilletter de norske cruiseturistene har sikret seg.

– Prisene på en syv dages seiling starter på 19.000 kroner for de første seilingene og da er «alt» inkludert. Det er 70 prosent lavere enn hva vi i snitt hadde fullsolgt for i Middelhavet i sommer.

Kostet dyrt

«SeaDream I» og «SeaDream II» har nå vært 90 dager uten drift. Brynestad sier at han har beholdt alt av mannskap han har kunnet ombord på skipene, og skipet som er i Ålesund ligger der også med fullt mannskap og har hatt det gjennom hele krisen.

– Alle har fått lønn i hele perioden på snart 90 dager uten at vi har hatt en eneste gjest.

De fleste eller rettere sagt alle andre cruiserederier Brynestad kjenner til har sendt alt de kan av mannskap hjem.

– Vi har imidlertid bygd en kultur gjennom 20 år som vi ikke vil gi slipp på. Nå kan vi snu oss rundt på noen dager med fullt mannskap på begge skipene og levere samme høye kvalitet som før coronakrisen.

Dette har imidlertid kostet.

– Jeg ønsker ikke å gå ut med noe kronebeløp, men det er ikke tvil om at 90 dager uten drift har kostet oss mye. Vi har tross alt gått glipp av tre måneder av hovedsesongen vår i Middelhavet, sier Brynestad.