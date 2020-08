Med en forventning om en EBITDA på 1 million dollar i andre kvartal, mot 17 millioner dollar samme periode i fjor, er det ikke ventet at resultatet til Golden Ocean vil være noe å hoppe i taket av. Da vil heller analytikernes fokus være rettet mot selskapets likviditet og hvordan selskapet ser på markedet fremover, skriver TDN Direkt.

Tror på lønnsomme år

Hos SEB forventer de et resultat pr. aksje på minus 0,30 dollar, mot fjorårets resultat pr. aksje i andre kvartal på minus 0,23 dollar.

– Andre kvartal var et svakt kvartal, men tørrlastmarkedet forbedrer seg og vi forventer at Golden Ocean vil handle nærmere til verdijustert egenkapital (NAV) samtidig som at markedet blir tryggere på de pågående forbedringene i fundamentene, skriver SEB i en oppdatering mandag.

Meglerhuset forventer at dette vil føre til at både 2021 og 2022 vil bli lønnsomme år, i motsetning til i år. Kursmålet til Golden Ocean tar SEB å hever til 62 kroner pr. aksje, samtidig som meglerhuset gir tørrlastselskapet en kjøp-anbefaling.

Kepler Cheuvreux tar også å oppgraderer Golden Ocean til kjøp, samtidig som de løfter kursmålet fra 30 kroner til 54 kroner pr. aksje. Endringene hos Kepler Cheuvreux kommer etter at meglerhuset hevet estimatene for capesize-ratene fra 8.000 dollar pr dag til 14.000 dollar pr dag, som indikerer en ebitda-økning på 120 prosent for 2020, ifølge TDN Direkt.

– Ikke langt over break even

– Selv om ting har bedret seg betraktelig siden andre kvartal er man fortsatt ikke langt over cash break even, og dét på et tidspunkt der jernmalmvolumer nå er ganske høye, sier analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til TDN Direkt.

Haavaldsen sier videre at selv om Golden Ocean ikke har noe alvorlig likviditetsproblem akkurat nå, så advarer han om at de kan komme tilbake på agendaen hvis man ser på FFA-ene inn i 2021.

Godlen Ocean Group ble rundt klokken 13 mandag handlet for 37,00 kroner pr. aksje på Oslo Børs.