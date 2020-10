Rådgivere mener Wilhelmsen-verdiene overstiger 16 mrd.

TRAKK SEG FRA STYRET: I begynnelsen av februar valgte Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (nummer to fra høyre) å rekke seg fra styret i det børsnoterte hovedselskapet i gruppen, Wilh. Wilhelmsen Holding. Begrunnelsen var at det etter initiativ fra en gruppe eiere var igangsatt en prosess for å fornye dagens eierstruktur og styringsmodell. Hun var selv med i denne gruppen. Fra venstre Carl Erik Steen, Irene Waage Basili, styreleder Diderik Schnitler, Cathrine L. Wilhelmsen og Trond Ø. Westlie. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen