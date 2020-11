Gladmelding for rederi i motvind

AVTALE I INDIA: For Höegh LNG og toppsjef Sveinung Støhle,

Höegh LNG har inngått bindende avtale om å levere en FSRU (floating storage & regasification unit) til H-Energy i indiske Jaigarh fra så tidlig som i første kvartal 2021, skriver selskapet i en børsmelding torsdag.

Den endelige avtalen går over ti år, med årlige opsjoner for terminering etter år fem. Rederiet vil fordele en av sine tilgjengelige FSRU-er i fraktmarkedet for LNG til prosjektet.

– H-Energys importterminal er snart ferdig bygd, og posisjonerer seg som en betimelig portal til et av de raskest voksende LNG-markedene i verden. Terminalen vil være den første av det vi tror kan bli flere FSRU-baserte terminaler i India, sier toppsjef Sveinung J. S. Støhle i en kommentar.

Jaigarh ligger i delstaten Maharashtra på den indiske vestkysten, en 270 kilometers kjøretur sør for Mumbai.