Bytter navn og betaler 450 millioner til eierne

ADS Crude Carriers betaler ut 51 millioner dollar til aksjonærene, og selskapet bytter dessuten navn til ADS Maritime Holding. Det er blitt bestemt i en ekstraordinær generalforsamling torsdag.

51 millioner dollar tilsvarer rundt 450 millioner kroner. Utbetalingen forutsetter imidlertid også godkjennelse fra rettsvesenet på Kypros, der selskapet er registrert.

Endringen av navn skal reflektere selskapets nye, bredere strategi. Styreleder Bjørn Tore Larsen sa til Finansavisen nylig at selskapet vil jakte muligheter innen likvide segmenter som tank og bulk, særlig større skip.

Arendalsrederiet har i høst solgt alle sine tre store råoljetankskip (VLCC). Prisen var 25,5 millioner dollar for hvert skip, mens rederiet kjøpte dem for 22,5 millioner dollar pr. stykk fra John Fredriksens SFL Corporation. Nå skal totalt 55 millioner dollar betales ut til aksjonærene, et beløp som også inkluderer et utbytte for tredje kvartal på 4 millioner dollar.