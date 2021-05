Kutter erstatningskrav med 2,5 milliarder kroner

Suez Canal Authority (SCA), som har ansvar med å drive og vedlikeholde Suezkanalen, har bestemt seg for å kutte i kravet sitt med nesten en tredjedel for slippe fri «Ever Given». De egyptiske myndighetene krever nå 600 millioner dollar – nesten 5 milliarder kroner – fremfor de 916 millionene de krevde tidligere. Det melder bransjenettstedt spalsh247.

Skipet «Ever Given» satte seg i fast og blokkerte Suezkanalen i slutten av mars. Det måtte omfattende graving og mange slepebåter til for å få løs skipet som satt fast på tvers av kanalen.

Til sammen 422 skip ble stående i kø på grunn av den ufrivillige blokaden, og det er ventet at det vil ta flere måneder for å rette opp alle forsinkelsene. Etter at det 400 meter lange skipet ble frigjort, ble det slept til Bittersjøene og deretter satt i arrest.

Japanske eiere

Av de 916 millionene dollar som egypterne krevde originalt ville kreve inn, var 300 millioner for bergingen og 300 millioner var for «tap av omdømme».

Det ble arrangert et møtet 12. april, hvor man ikke kom til enighet ettersom kravene fra egyptiske myndigheter «stort sett ikke støttes og mangler noen detaljert begrunnelse», het det i en uttalelse fra det taiwanske rederiet Evergreen.

– SCA har ikke gitt en detaljert begrunnelse for dette ekstraordinært store kravet, uttalte forsikringsselskapet til «Ever Given» i etterkant.



«Ever Given» er eid av japanske Shoei Kisen Kaisha, men er chartret og drives av det taiwanske containertransportrederiet Evergreen Marine. Det er japanerne som har fått kravene rettet mot seg.

Shoei Kisen har anvendt den internasjonale konvensjonen om ansvarsbegrensning for «Ever Given», og sikter mot å begrense kravet til at det maksimalt kommer på 115 millioner dollar.