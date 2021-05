Mener «Ever Given» kjørte altfor fort

I den pågående feiden mellom Suez Canal Authority (SCA) og det japanske rederiet som eier «Ever Given», Shoei Kisen, har egypterne nå kommet med nye anklager.

I et intervju med Reuters sier SCA-styreleder Osama Rabie at «Ever Given» kjørte for fort gjennom kanalen, og at størrelsen på skipets ror bidro til ulykken.

Kommentaren fra styrelederen kommer etter at eierne av «Ever Given» i forrige uke beskyldte egyptiske kanalmyndigheter for å ha gjort feil da gigantskipet fikk seile gjennom Suezkanalen tross dårlig vær.

– Veldig høy hastighet

Ifølge SCAs styreleder kunne skipets kaptein holdt skipet tilbake fremfor å presse det igjennom kanalen.

– MANGE FEIL: Mener Osama Rabie, styreleder hos Suez Canal Authority (SCA). Foto: Bloomberg

– Han kjenner kapasiteten til skipet sitt. Så han kan komme og si: Jeg vil ikke komme inn, jeg føler at været ikke er passende, sier Rabie.

Ifølge Rabie hadde skipet, før det strandet, kjørte i rundt 25 kilometer i timen, langt over 8-9 km/t som er passende for den smale sørlige delen av kanalen. Den høye hastigheten skal også ha gjort at to slepebåter som skulle følge «Ever Given» ikke klarte å hjelpe skipet.

– Den hastigheten var veldig høy, og roret var ikke justert. Det var mange tekniske feil, blant annet var rorstørrelsen ikke passende til størrelsen på skipet, sier SCA-styrelederen.

Ifølge Shoei Kisen har ikke myndighetene klart å finne noen bevis på feil fra skipets side.

Reduserte kompensasjonskrav

SCA, som har ansvaret med å drive og vedlikeholde Suezkanalen, har vært i konstant krangel med det japanske rederiet, og krever flere hundre millioner dollar for å slippe containerskipet ut av arresten.

De egyptiske kanalmyndighetene ønsket i utgangspunktet 916 millioner dollar for blokkeringen av kanalen, men har senere redusert dette beløpet til 550 millioner dollar. Det japanske rederiet har imidlertid sagt at beløpet fortsatt er altfor høyt, og har tilbudt å betale 150 millioner dollar.

Partene skulle møtes til et nytt rettsmøte lørdag, men foreløpig har ingen nye tall blitt offentliggjort.

Skipet «Ever Given» var på vei til den nederlandske byen Rotterdam 23. mars da det traff siden i en enkeltfeltsstrekning i kanalen like nord for den sørlige inngangen. Ifølge egyptiske myndigheter tapte landet mellom 12 og 15 millioner dollar hver dag kanalen var stengt for skipstrafikk.