Fraktkostnader til værs: – Alt vil bli dyrere

Å transportere en 40-fots stålcontainer med last til sjøs fra Shanghai til Rotterdam koster nå rekordhøye 10.522 dollar eller om lag kroner, det er 547 prosent høyere enn sesongens gjennomsnitt de siste fem årene, ifølge Dewry Shipping, skriver Bloomberg.





Når opp mot 80 prosent av alle varer blir fraktet med skip, kan fraktkostnadene bidra til kraftig prisøkning på alt fra leker, møbler, bildeler til kaffe, sukker og ansjos, som igjen forverrer bekymringene i globale markeder, som allerede forbereder seg på akselererende inflasjon.

– I mine 40 år som leketøysforhandler har jeg aldri opplevd slike utfordrende forhold fra et pris synspunkt, sier Gary Grant, grunnleggeren bak og styrelederen i den britiske leketøykjeden, The Entertainer, til Bloomberg.

Han har sett seg nødt til å sette import av bamser fra Kina på hold fordi utsalgsprisen deres måtte ha doblet seg for å kompensere for høyere fraktkostnader. Om dette vil ha innvirkning på utsalgsprisen? Svaret er «ja», sier Grant.

Under press

En rekke sammenfallende faktorer som økende etterspørsel, mangel på containere, fulle havner og for få skip og havnearbeidere - har bidratt til at transportkapasiteten er under press på alle godsruter.

I tillegg har nylige Covid-utbrudd i asiatiske eksport knutepunkter, som Kina, gjort saken verre.

Ifølge nettstedet er ringvirkningene størst på ruter over lengre avstand, noe som for eksempel gjør frakt fra Shanghai til Rotterdam 67 prosent dyrere enn for eksempel den amerikanske vestkysten.

– På detaljhandelnivå har leverandører tre valg: stanse handelen, heve prisene eller absorbere kostnadene for å videreføre den senere, som igjen vil bety dyrere varer, sier Jordi Espin, strategic relations manager i European Shippers’ Council, et Brussels-basert handelsselskap, som representerer om lag 100.000 forhandlere, grossister og produsenter, til Bloomberg, og legger til:

– Disse kostnadene overføres allerede til forbrukerne.