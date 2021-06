Bloomberg: Kaos for verdens containerskip

Verdens oppmerksomhet ble trukket mot containershipping tidligere i år, da monsterskipet «Ever Given» satte seg fast i Suezkanalen, og skapte forsinkelser for hundrevis av skip på vei mellom Asia og Europa.

Likevel er det større problemer som lurer under overflaten for verdens containerflåte, skriver Bloomberg.

Verdens havner har sett rekordhøye utsendelser av containere, da forbrukere i en coronastengt økonomi har snudd pengene sine vekk fra tjenester og inn i varer. Sjef for Flexport, Ryan Petersen, sier til CNBC at det vil ta lang tid før vi ser at etterspørselsbalansen mellom varer og tjenester er tilbake til normalen.

– Den eneste sannsynlige løsningen her er å «wait it out». Ingen liker å høre slikt, sier Petersen til CNBC om problemene etterspørselsboomen har forårsaket.

Den høye etterspørselen har ført til kvantumsproblemer på flere måter, både i form av lange havnekøer og mangel på containere i Asia. I slutten av mai måned steg spotraten for frakt av én container fra Shanghai til Rotterdam over 10.000 dollar - fra nivåer på mellom 1.000 og 2.000 dollar årene før.

De samme pandemi-forårsakede nedstengningene som har lagt til rette for den økte etterspørselen, har også forverret havnenes forutsetninger for å kunne betjene den. I mai ble en av Kinas travleste havner, Yantian i Shenzen, stengt ned grunnet coronautbrudd.

Havnen skulle være i full drift innen slutten av mai, men nedstengningene har vedvart godt ut i juni, noe som har medført ytterligere problematikk for skipstrafikken, skriver CNBC.

Bloomberg peker på flere årsaker til at verdens containerflåte ikke har klart å holde tritt med hva konsumentene etterspør. Hovedsakelig har det vært en kraftig reduksjon i investeringer inn i containershipping. Mindre investeringer betyr mindre nybygg, og mindre oppgraderinger på havner og verft.

Etter hvert som de høye fraktratene driver mer penger inn i containershipping, vil det være mer kapital tilgjengelig til nye investeringer, slik at tilbudet vil korrigeres etterspørselen på sikt. Likevel spår Bloomberg at kaoset i containershipping vil vedvare de neste årene.