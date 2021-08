Shippingselskap snur til overskudd

Tørrlastrederiet Jinhui Shipping and Transportation kommer med regnskapet for andre kvartal tirsdag 17. august, men allerede nå varsler det Hong Kong-baserte, Oslo Børs-noterte rederiet at det blir langt bedre tall enn i fjor.

Rederiet venter nå å bokføre et positivt resultat etter skatt for både andre kvartal og hele første halvår i år, basert på foreløpige beregninger.

Til sammenligning tapte Jinhui Shipping and Transportation 5,3 millioner dollar etter skatt i andre kvartal 2020, mens samlet resultat etter skatt for første halvår i fjor var negativt på 23,7 millioner dollar, eller mer enn 200 millioner kroner.

Resultatvarselet utløste real kursoppgang i Jinhui-aksjen mandag. På det høyeste var den oppe i 10,80 kroner, det høyeste på mer enn en måned.

Rater og reversering

Kraftig oppsving i fraktratene samt en reversering av tidligere nedskrivninger av skipsverdier trekkes frem som årsaker til resultatutviklingen.

Rederiet viser til at tørrlastmarkedet har slått kraftig tilbake i første halvår i år, som har presset både rater og skipsverdier oppover.

Selskapet understreker imidlertid at det fortsatt er i prosessen med å forberede og sluttføre regnskapet for andre kvartal og første halvår i år, og dessuten at selskapets revisor ikke har sett på tallene ennå.