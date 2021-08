MPC Container Ships har fullført oppkjøpet av Songa Container.

Oppkjøpet ble klart i slutten av juni.

Kjøpet har en verdi på totalt 210,25 millioner dollar – nær 1,9 milliarder kroner. 115 millioner dollar av kjøpesummen gjøres opp i kontanter, mens rett under 50 millioner nye aksjer blir utstedt for å gjøre opp for resten av kjøpesummen.

Arne Blystad, styreleder i Songa Container, har blitt allokert 18,4 millioner aksjer i MPC Container Ships etter oppkjøpet. Totalt eier da Blystad og nærstående 29,4 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 6,6 prosent av aksjene.

– Transaksjonen vil ha en umiddelbar effekt på inntektene i et blomstrende containermarked, sier Constantin Baack, adm. direktør i MPC Container Ships, i børsmeldingen.

– Selskapet er perfekt posisjonert til å levere superprofitt. Markedsparameterne representerer et av de mest attraktive mulighetene i containershipping de siste tiårene, sier Blystad.