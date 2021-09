Fearnley Securities øker kursmålet med 50 prosent

Fearnley Securities hever kursmålet på Belships fra 12 til 18 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen. Tallknuserne minner om at tørrbulkmarkedet opplever de sterkeste ratene på et tiår.

«Med Lighthouse Navigation nå som en større kilde til profitt på egenhånd, og ratene fortsetter å overgå våre forventninger, så tror vi Belships har mer å gå på», skriver Fearnley, ifølge TDN Direkt.

Home run

For litt over en uke siden presenterte Belships sine kvartalstall. I andre kvartal 2021 fikk selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 36 millioner dollar, hvorav Lighthouse Navigation bidro med 14,5 millioner dollar. I det samme kvartalet i fjor landet rederiet et EBITDA-resultat på 1,6 millioner dollar.

«Belships publiserte nettopp et home run av en 2. kvartalsrapport. EBITDA-resultat var langt over både vårt estimat og konsensus på henholdsvis 26 og 23 millioner dollar», skrev Paretos analysesjef Eirik Haavaldsen i en oppdatering etter at tallene ble kjent.

Blystad kjøper

Oppdaterte aksjonærlister viser at Arne Blystads Songa Capital har økt sin eksponering i Belships med nesten 428.000 aksjer. Han har dermed 777.800 aksjer i selskapet, hvilket gir en eierandel på 0,31 prosent.

Fredag omsettes Belships for 14,40 kroner, opp 1,4 prosent. Hittil i år ha aksjen gått opp mer enn 120 prosent.