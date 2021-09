Fredriksen-selskap selger unna

SFL Corporation har inngått en avtale å selge syv handysize tørrbulkskip til en asiatisk basert kjøper for en samlet pris på omtrent 100 millioner dollar, eller rundt 860 millioner kroner.

Levering av skipene forventes å skje før årsskiftet.

I en børsmelding fremgår det at selskapet regner med å sitte igjen med over 50 millioner dollar etter tilbakebetaling av relatert gjeld. Det er også ventet at SFL Corporation vil bokføre gevinster på mer enn 40 millioner dollar fra salg av fartøyene.

Skipene det er snakk om har en lastekapasitet mellom 32-34.000 dødvekttonn og har vært brukt i spotmarkedet de siste 5 årene.

For en uke siden ble det kjent at SFL Corporation kjøper tre suezmax-tankskip i forbindelse med lang chartertid til det som beskrives som et verdensledende vare- og logistikkfirma. De tre skipene ble bygget i 2019 og vil bli overtatt i fjerde kvartal.