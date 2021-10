Klaveness Combination Carriers (KCC) har solgt et 21-årig CABU-fartøy i det rederiet omtaler som et historisk sterkt tørrlastmarked.

Salget vil gi en gevinst på cirka 6,5 millioner dollar og en estimert netto kontanteffekt på 10,6 millioner dollar, opplyser rederiet. Det tilsvarer henholdsvis 55 og 90 millioner kroner.

Det er det 2001-bygde CABU-fartøyet «Banasol» som er solgt, som et tørrlastfartøy. Det ventes å bli levert i desember.

Klaveness Combination Carriers viser til at annenhåndsverdier for eldre panamax-fartøyer har økt med rundt 150 prosent hittil i år, og at dette utgjør en mulighet til å selge eldre fartøyer og forberede en fornyelse av flåten.

«Salget demonstrerer attraktive annenhåndsverdier i standardmarkedene for KCCs flåte og vil støtte KCCs investorvennlige utbyttepolitikk», heter det fra KCC-sjef Engebret Dahm i meldingen.

«Banasol» var det eldste fartøyet i KCC-flåten. CABU-ene «Barcarena» og «Banastar» er også bygget i 2001, men er noen måneder yngre.

KCCs CABU-flåte teller åtte skip etter salget. Videre har rederiet nå mottatt alle åtte bestilte CLEANBU-fartøyer.

KCCs kombinasjonsskip veksler mellom å frakte våte og tørre laster.