Full kullstans kan gi Fredriksen-boost

Indonesia forbød eksport av kull i januar for å unngå risikoen for innenlandsk strømbrudd, ifølge energi- og mineraldepartementet i landet.

«Forbudet kan føre til en reduksjon i offshore-forsendelser på kort sikt dersom andre eksportører ikke fyller gapet som oppstår», skriver Kepler Cheuvreux i en oppdatering.



Indonesia er verdens største eksportør av kull til elektrisitetsproduksjon og i 202 eksporterte landet rundt 406 millioner tonn kull, ifølge Bloomberg-data.

Kepler ser at ytterligere eksport fra andre regioner mer enn kompenserer for effekten ettersom lagrene i India og Kina holder seg på ganske lave nivåer.

«Hvis den første reaksjonen på nyheten er negativ for tørrlastaksjer, kan det sees på som en kjøpsmulighet fordi vi forventer at 2022 blir nok et godt år for tørrlast og effekten av et kulleksportforbud er sannsynligvis midlertidig», skriver meglerhuset.

Kepler vurderer videre at nettoeffekten av et eksportforbud kan være positiv i tilfeller der volumer byttes ut og at handelsmønstre endres på kort sikt. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen med kursmål på 128 kroner – 46 prosent over dagens kurs.

Ser oppsving i kullprisene

Dersom Indonesia går gjennom med å stanse eksporten av kull, vil det sende prisene opp igjen etter rekorden i oktober.

Morgan Stanley-analytiker Marius van Straaten ser en kullpris på rundt 140 dollar pr. tonn i første kvartal dersom Indonesia-stansen blir gjennomført. Kullprisen steg til 270 dollar pr. tonn i oktober.

– Å miste 40 prosent av shippingmarkedet over natten – og også midt på vinteren da det er høy etterspørsel – kan gi oss et nytt hopp i kullprisen, sier van Straaten i et notat.