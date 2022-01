Stjerneanalytikerens shippingfavoritter på Wall Street

I fjor utpekte LNG, container og tørrlast seg som vinnersektorene i shipping, i år tror de norske analytikerne på et massivt comeback for tank, og peker ut John Fredriksens Frontline som årets vinner.

ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugen tror sågar at året blir det beste for shippingsektoren siden 2007.

«2022 er et år jeg genuint tror vil vise seg å bli det beste shippingåret siden 2007. Så kan det da innvendes at jeg trodde det samme om 2020, men jeg tror fremdeles at uten covid ville 2020 blitt et fabelaktig år for de fleste av shippingsegmentene,» sa Haugen til Finansavisen mandag.

En annen analytiker som har ståltro på året som ligger foran oss og de fleste shippingsegmentene er Randy Giveans i Jeffries. I fjor hade Giveans' kjøpsanbefalinger en gjennomsnittlig avkastning på 86,7 prosent, ifølge nettstedet Splash 24/7. Shipping-analytikeren ble av nettstedet Tipranks.com rangert blant topp fem av totalt 8.000 aksjeanalytikere på tvers av ulike industrier.

Giveans og shippingteamet i Jeffries har følgende favoritter i 2022:

Tørrlast

Container

Danaos Corporation: Har en flåte på 71 containerskip med en samlet kapasitet på 436,589 TEU. Notert i New York under DAC, kursen har det seneste året steget 163,49 prosent.

Global Ship Lease: Rederiet har hovedsete i London og har en flåte på 65 containerskip med kapasitet fra 1.118 til 11.040 TEU. Aksjen som handles under tickeren GSL på Wall Street er opp 78,8 prosent det seneste året.

ZIM: Basert i Israel gikk på børs i USA i slutten av januar i fjor, med en åpningskurs på 11,50 dollar. Ved børsslutt i USA onsdag sto ZIM-kursen 54,62 dollar.

GODT ÅR: Containerrederiene har nytt godt av logistikkaoset. Foto: Dreamstime

LNG

Golar LNG: Det Tor Olav Trøim-dominerte rederiet har hatt en tung reise siden aksjen nådde all-time high i september 2014. I løpet av de seneste 52 ukene har aksjen lagt på seg 16,9 prosent, og GLNG-kursen sto 13,29 dollar etter at Wall Street stengte onsdag, noe som gir selskapet en markedsverdi på 1,2 milliarder dollar.

GasLog : Mens dette er en av Jeffries-analytikerens top picks i år, betegnet Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen selskapet som «totalt overvurdert» i januar i fjor. Haavaldsen pekte da på at selskapet har gamle båter og høy gjeld. Gaslog-aksjen står for tiden i 4,30 dollar.

LPG

StealthGas: Det greske rederiet omsatte i tredje kvartal for 37,1 millioner dollar, en marginal bedring sammenlignet med samme periode året før. I løpet av fjorårets første ni måneder satt selskapet igjen med et nettooverskudd på 3,9 milllioner dollar. For 2022 er om lag 39 prosent av rederiets fartøysdager dekket av kontrakter.

Navigator: Har en flåte på 55 LPG-skip, og åpnet i 2020 en ny etylen-terminal i Texas, i løpet av fjoråret fusjonerte selskapet med Ultragas ApS.

FUSJONSLYSTEN: Euronav-sjef Hugo De Stoop er positiv til å fusjonere med John Fredriksens Frontline. Foto: Euronav

Oljetank

Euronav: Det belgiske rederiet gikk på et giganttap i tredje kvartal, og hadde på det tidspunktet tapt 2,3 milliarder for året. Euronav-sjef Hugo De Stoop beskrev markedet som det mest utfordrende i moderne tid. Han har også sendt signaler om at han er positiv til å fusjonere med Fredriksens Frontline. Selskapet er notert både i Brussel og New York.

International Seaways: Er det største amerikanske tankrederiet notert på børs etter at det i tredje kvartal fullførte en fusjon med Diamond S Shipping . I tredje kvartal tapte redereit 67,4 milloner dollar, tilsvarende 1,44 dollar pr. aksje. Etter børsslutt i USA onsdag sto aksjen i 14,77 dollar, noe som gir selskapet en børsverdi på 732,77 millioner dollar.

Produkttank

Scorpio Tankers: Selskapet har hovedkontor i Monaco, og handles på New York stock Exchange under tickeren STNG og har en flåte på 131 skip. Det seneste året har kursen styrket seg 3,42 prosent, og sto onsdag kveld i 12,99 dollar.